Очень нужна помощь) Нужно разработать сайт для детской академии развития,вся информация которая должна быть размещена на сайте предоставляется. Сайт нужно с делать в формате landing page,возможно добавление пары страниц. это не коммерческий сайт, так как ...
Сайт под ключ Английский язык
Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта.
Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование.
И самое главное что - чтобы материал запускался на сервере и его нельзя было скачать ( распространение ) сейчас он просто в файле exe для компьютера.
Рассматриваю заявки только со сроком и суммой. Дизайн и верстка не нужна- может потом позже потребуется.
Жду предложений
Временно закрыто для написания полноценного ТЗ!
Заявки фрилансеров
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