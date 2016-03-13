Сайт под ключ Английский язык

Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта.

Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование.

И самое главное что - чтобы материал запускался на сервере и его нельзя было скачать ( распространение ) сейчас он просто в файле exe для компьютера.

Рассматриваю заявки только со сроком и суммой. Дизайн и верстка не нужна- может потом позже потребуется.

Жду предложений

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