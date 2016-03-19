Необходим сайт на тему: "Полиэтиленовые трубы" со всем необходим контентом и ключами для фирмы в Казани. Как пример: stkmos[dot]ru с некоторыми дополнениями, как обратная связь и др. и некоторыми исключениями (онлайн заказ на ...
Простой сайт на wordpress
Нужно сделать простой сайт на wordpress (натянуть шаблон с мелкими правками)
Детали в приложении.
Выбранный исполнитель
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