Простой сайт на wordpress

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Завершен9 заявок167 просмотров

Нужно сделать простой сайт на wordpress (натянуть шаблон с мелкими правками)

Детали в приложении.

WordPress
9 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день
Оперативно, профессионально.
Отличный заказчик. Хорошо поставленная задача, хорошая коммуникация, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад

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