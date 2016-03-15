Очень нужна помощь) Нужно разработать сайт для детской академии развития,вся информация которая должна быть размещена на сайте предоставляется. Сайт нужно с делать в формате landing page,возможно добавление пары страниц. это не коммерческий сайт, так как ...
Создание интернет-магазина кальянной продукции
Есть недоделанный магазин - postavugli.ru. Было принято решение взять с этого сайта контент и собрать сайт на новом современном шаблоне. Так же необходима полная сео-оптимизация сайта на этапе разработки.
Примеры сайтов, стиль которых нравится: можно их скопировать и наполнить нашим контентом - это наверное наиболее предпочтительный вариант для заказчика и исполнителя по стоимости работ и трудозатратам.
http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/47095.html
http://www.templatemonster.com/ru/demo/46814.html
http://www.templatemonster.com/ru/demo/58134.html
http://www.templatemonster.com/ru/demo/50115.html
Жду Ваши предложения!
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