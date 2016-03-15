Создание интернет-магазина кальянной продукции

Есть недоделанный магазин - postavugli.ru. Было принято решение взять с этого сайта контент и собрать сайт на новом современном шаблоне. Так же необходима полная сео-оптимизация сайта на этапе разработки.

Примеры сайтов, стиль которых нравится: можно их скопировать и наполнить нашим контентом - это наверное наиболее предпочтительный вариант для заказчика и исполнителя по стоимости работ и трудозатратам.

http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/47095.html

http://www.templatemonster.com/ru/demo/46814.html

http://maxiprice.ru/

http://yagoodza.ru/

http://www.greats.com/

http://www.templatemonster.com/ru/demo/58134.html

http://www.templatemonster.com/ru/demo/50115.html

Жду Ваши предложения!