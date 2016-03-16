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Копия сайта (двух страниц)
Нужна копия существующего сайта, а точнее только двух страниц.
Требования:
1. Копия должна быть на чистом HTML5+CSS3+JS
2. Копия должна быть 100% responsive. не хуже оригинала.
3. Копия не должна содержать ошибок validator.w3.org
4. Скорость загрузки копий (страниц) Должна соответсвовать оригиналу или быстре PageSpeed Insights!
5. Проверка и тестирование Cross-browser.
6. Переименование CLASS и ID в HTML, название CSS элементов ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!
7. Чистка существующих файлов, использования только требуемых файлов, линий (кодов) CSS and JS, все что не используется на скопированых страницах, в мусоропровод!
8. В оригинале некоторые CSS и JS такие как google font etc, загружаются после полного скачивания HTML браузером дабы страница грузилась быстрее, это тоже не мало важный момент!
копия должна полностью соответсвовать изложенным в задании требованиям.
ищу постоянного кандидата который переодически хотел бы выполнять подобные задачи.
ПОЖАЛУЙСТА! ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА ПРОЕКТ УБЕДИТЕСЬ ЧТО СМОЖЕТЕ ЕГО ВЫПОЛНИТЬ, ДАБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ!
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