Копия сайта (двух страниц)

Нужна копия существующего сайта, а точнее только двух страниц.

Требования:

1. Копия должна быть на чистом HTML5+CSS3+JS

2. Копия должна быть 100% responsive. не хуже оригинала.

3. Копия не должна содержать ошибок validator.w3.org

4. Скорость загрузки копий (страниц) Должна соответсвовать оригиналу или быстре PageSpeed Insights!

5. Проверка и тестирование Cross-browser.

6. Переименование CLASS и ID в HTML, название CSS элементов ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

7. Чистка существующих файлов, использования только требуемых файлов, линий (кодов) CSS and JS, все что не используется на скопированых страницах, в мусоропровод!

8. В оригинале некоторые CSS и JS такие как google font etc, загружаются после полного скачивания HTML браузером дабы страница грузилась быстрее, это тоже не мало важный момент!

копия должна полностью соответсвовать изложенным в задании требованиям.

ищу постоянного кандидата который переодически хотел бы выполнять подобные задачи.

ПОЖАЛУЙСТА! ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА ПРОЕКТ УБЕДИТЕСЬ ЧТО СМОЖЕТЕ ЕГО ВЫПОЛНИТЬ, ДАБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ!