Нужны 5 продающих коротких одностраничников под бижутерию

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок161 просмотр

Нужно сделать 5 лендов, под  продажу бежутерии. Товар должен быть взаимозаменяемым, те не нужно делать под конкретный товар, не под какое то кольцо или под какую то брошку... он должен подходить под все бежу товары. Нужны все атрибуты 1страничника: 

- обратный отсчет кол-ва товара, рандомно каждые 5-15 секунд уменьшается товар, 1 товар в конце – это стоп итераций убывания 

- акцент на товаре 

- скидки не нужно предлагать 

... 

- ленд должен быть коротким и умещаться на странице, не нужно полотенце 

- яркая и большая кнопка: купить ... 

авторство и картины "Репина" предлагать не нужно, это не обязательно. Можно что нибудь из паблика, но приятное и подходящее под мою тему. 

пишите сумму сразу вашего предложения!

9 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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