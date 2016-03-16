Гипермаркет, аналог "Амазон", "Алиэкспресс"...

Требуется программист со знаниями языков: html, css, php, mysql, javascript, c#, который с нуля может сделать движок к этому сайту. Без фреймворков и конструкторов! Дизайн есть. Работа не разовая, т.к. сайт нужно будет поддерживать и может даже изменять/дополнять, поэтому программист должен быть из Украины, готовый к личной встрече. Если Вы готовы к сотрудничеству, то обязательно укажите свой город проживания, номер телефона, скайп, почту и ссылку на аналогичную Вашу работу. Так же укажите ориентировочную адекватную стоимость и сроки (спешка не нужна, главное-качество). Студиям и прочим программно-дизайнерским группировкам прошу не беспокоить!