Создать сайт фотогалерею с функцией продажи фото

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок265 просмотров

Требуется сайт продажи фотографий. Обязательно с адаптивным дизайном.

Возможно создание на WordPress, Joomla или на другом движке позволяющем реализовать функционал.

Должна быть красивая галерея фото, с возможностью делать в ней неограниченное количество

разделов. При просмотре фото должно быть поле где будет текстовая информация о

фотографии.

Также на сайте будут разделы Блог и Статьи.

Должны быть заполнены в минимальной конфигурации поля Title, Description, Keywords

Примеры оформления сайта:

http://dsphotographic.com/

Нужен быстрый вариант движка (желательнорусифицированный), адекватная админка, интеграция с платежной системой PayPal или Возможность Оплаты через кредитные карты. Контроль и учет оплаты, контроль

и учет скачивания.

Должна быть групповая закачка изображений,контроль размера выводимого изображения, невозможность сохранить изображение с сайта, если возможно установка на изображение при его показе на мониторе своего

знака или подписи – как на сайтах фотостоков.

Форма обратной связи и регистрационная форма для покупателей.

Поиск фото по рубрикам, по ключевым словам, постранам где снимали.

Поиск заметок вблоге по ключевым словам, рубрикам, странам.

тестовая загрузка тестовых 30 изображений

Сайт нужно будет установить на зарубежный хостинг и настроить.

по оплате - только безопасная сделка.

без предоплат

если не знаешь как работает движок - прошу не беспокоить

ТЗ на сайт уже готово. Вышлю на этапе переговоров.

 

Вторым этапом работы будет SEO оптимизация сайта и его продвижение.Если покажете себя профессионально на первом этапе то получите заказ на второй. 

JoomlaWordPress
9 лет назад
Atitlan
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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