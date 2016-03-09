Написание статьи "Как выбрать спорт для ребенка"

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Закрыт12 заявок262 просмотра

Необходимо написать статью "Как выбрать спорт для ребенка (на что обратить внимание, как поговорить с ребенком и т.д.)?". Именно как, а не какой.

Это должна быть интересная и познавательная статья для молодых родителей. 

Примерные пункты в статье: проблема выбора спорта, важность тренировок, психологические аспекты, командный или

индивидуальный, кратко о видах спорта и рекомендации по возрасту старта в них

Число знаков без пробелов: 7000-10000

Срок выполнения: до 16 марта 2016 года

Хочется, чтобы автор понимал и знал спорт не понаслышке. Медицинское образование будет плюсом.

Расскажите немного о себе.

Написание статей
9 лет назад
ntal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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