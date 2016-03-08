Нужно написать 10 статей на тему электрики Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. ...
Служба нянь - сайт визитка.
Требуется копирайтер на разовую (или периодическую) работу по заполнению первой страницы сайта (около 4000 знаков, но несколько разных блоков) по услугам подбора и сертификации нянь (прием на работу, подбор, сертификация, отзывы), а так же написания нескольких статей в интернет издания, объемом не более 5000 знаков.
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