Служба нянь - сайт визитка.

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Закрыт14 заявок143 просмотра

Требуется копирайтер на разовую (или периодическую) работу по заполнению первой страницы сайта (около 4000 знаков, но несколько разных блоков) по услугам подбора и сертификации нянь (прием на работу, подбор, сертификация, отзывы), а так же написания нескольких статей в интернет издания, объемом не более 5000 знаков.

Написание статей
9 лет назад
Shlomo
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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