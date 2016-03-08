Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения.

Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в читабельный интересный текст, но без воды и сюсюканья. Читатели - мужчины которые намерены собрать данный котел.

Объем текста - от 8000 знаков. Можно меньше.

В случае грамотного и качественного выполнения заказа впоследствии будут еще заказы на подобную тематику. Тексты технические.

Просьба обращаться технически грамотным людям уверенным, что они "потянут" данный заказ. В случае некорректного выполнения и написания текста в стиле журнала "Лиза - я потребую доработки или откажусь от работы в случае терминальной стадии непонимания.

Пишите кому интересно и предлагайте вашу стоимость за 1000 знаков. Оплата - Webmoney или на карту Приватбанка.

Благодарю вас за внимание, уважаемые копирайтеры!