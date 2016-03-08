Текст на тему чертежей котлов длительного горения

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Закрыт3 заявки167 просмотров

Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения. 

Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в читабельный интересный текст, но без воды и сюсюканья. Читатели - мужчины которые намерены собрать данный котел. 

Объем текста - от 8000 знаков. Можно меньше. 

В случае грамотного и качественного выполнения заказа впоследствии будут еще заказы на подобную тематику. Тексты технические.

Просьба обращаться технически грамотным людям уверенным, что они "потянут" данный заказ. В случае некорректного выполнения и написания текста в стиле журнала "Лиза - я потребую доработки или откажусь от работы в случае терминальной стадии непонимания. 

Пишите кому интересно и предлагайте вашу стоимость за 1000 знаков. Оплата - Webmoney или на карту Приватбанка. 

Благодарю вас за внимание, уважаемые копирайтеры!

9 лет назад
Li_Li_
Лилия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
9 лет назад
$9
2 дня
Вячеслав взялся за работу, попросил 2 дня на выполнение. После того, как я его спросила, как дела со статьей, попросил еще день. Я продлила срок еще на день. А после этого пропал - все сообщения читались, но игнорировались. В итоге - потраченное время и сорванные сроки.

Заявки фрилансеров

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
9 лет назад

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