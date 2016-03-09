Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации. Есть приблизительный концепт (еще не утвержден). Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание ...
Рерайт c нескольких источников. Тема электрика
Нужно написать 10 статей на тему электрики
Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов
Статья в среднем 5-7к знаков.
Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. электрики и люди, имеющие соответствующее образование, навыки и умения.
Первым делом хочу попросить вас написать тестовое задание:). Примерно на 700-1000 знаков без пробелов. Остальные условия будут в ТЗ:) Потом я выберу с кем будем работать и завершим проект)
Рерайт должен быть структурированный, грамотный, уникальный и с нескольких источников.
Всем желающим поучаствовать в моем проекте написать: Согласен с условиями задания, прошу выслать ТЗ, и кто вы и чем занимаетесь)
Убедительная просьба, не пишите в личные сообщения!
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