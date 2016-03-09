Рерайт c нескольких источников. Тема электрика

Нужно написать 10 статей на тему электрики

Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов

Статья в среднем 5-7к знаков.

Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. электрики и люди, имеющие соответствующее образование, навыки и умения.

Первым делом хочу попросить вас написать тестовое задание:). Примерно на 700-1000 знаков без пробелов. Остальные условия будут в ТЗ:) Потом я выберу с кем будем работать и завершим проект)

Рерайт должен быть структурированный, грамотный, уникальный и с нескольких источников.

Всем желающим поучаствовать в моем проекте написать: Согласен с условиями задания, прошу выслать ТЗ, и кто вы и чем занимаетесь)

Убедительная просьба, не пишите в личные сообщения!