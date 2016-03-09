Рерайт c нескольких источников. Тема электрика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок245 просмотров

Нужно написать 10 статей на тему электрики

Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов

Статья в среднем 5-7к знаков.

Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. электрики и люди, имеющие соответствующее образование, навыки и умения.

Первым делом хочу попросить вас написать тестовое задание:). Примерно на 700-1000 знаков без пробелов. Остальные условия будут в ТЗ:) Потом я выберу с кем будем работать и завершим проект) 

Рерайт должен быть структурированный, грамотный, уникальный и с нескольких источников. 

Всем желающим поучаствовать в моем проекте написать: Согласен с условиями задания, прошу выслать ТЗ, и кто вы и чем занимаетесь)

Убедительная просьба, не пишите в личные сообщения!

9 лет назад
dashka94
Дария 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить/придумать текст презентации

    Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации. Есть приблизительный концепт (еще не утвержден). Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер на английском

    Нужно написать статью на английском на тему бинарных опционов. В качестве тестового задания Вам следует написать пост на 100 слов на форуме в качестве эксперта бинарных опционов - http://www.binaryoptionsedge.com/  Оцениваться будет:  - Уровень ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подготовка текста к "размножению" (тексты на украинском языке)

    необхідно: скласти 4 шаблони.тематика: фінанси (кредити / депозити)тексти надаю яОбсяг тексту 2000-4000 символівскладність підготовки шаблону: з 1 тексту потрібно отримати 500 текстів з унікальністю 80% при шінглі 8-10 цікавить вартість робіт з підготовки ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать контент для сайта

    Необходимо разработать контент для сайта. Все детали тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио. Исполнитель обязан иметь большой опыт в написании бизнес текстов и иметь хороший онлайн и быстро выполнять заказ. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать несколько статей на сайт

    Задача  Написать 3 статьи на сайт по грузоперевозкам. Основное требование - статьи должны быть грамотно написаны с юридической точки зрения, поэтому очень важно, чтобы человек, который будет писать статьи, был в курсе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать и исправить тексты

    надо написать 3 небольших ярких текста - для 1 лендинга . ( прототип лендинга в приложении ) + исправить все смысловые и граматические ошибки в прототипе. Тексты нужны для СЕО продвижения лендинга в том числе. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник.

    $155

    12000 руб за 7 дней. 288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник (в т.ч. и между собой). Разумный и логичный контент интернет-магазина - статьи, описание товаров, категорий. Грамотно, без ошибок. Темы: текстиль (КПБ), фотограф. Проверка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад