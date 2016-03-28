Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации. Есть приблизительный концепт (еще не утвержден). Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание ...
Рерайтинг РУ текста для сайта.
Под сетку сайтов с картинками/фото надо написать уникальные тексты.
Язык - Русский.
Можно рерайтить конкурентные варианты.
Пример похожего сайта галлереи под которую надо тексты - http://www.gettyimages.com/
На сайтах размещены картинки по разным тематикам, их млн штук, есть
возможность поиска и просмотра картинок с их описанием, формы загрузки -
нет.
Задачи и Обьем текста:
а)Наполнить текст в разделе контакты. Пример http://joxi.ru/nAy9PYycXVV47A
б)Абзац текста в виде 3-7 предложений в футер сайта. Дать общую
характеристику ресурсу, для чего создан и как помогает юзерам искать
картинки.
в)Текст в виде 5-10 предложений в раздел О сайте. Дать также общую характеристику ресурсу, для чего создан и тд.
г)Текст в виде 5-10 предложений в раздел Правила. Общие
правила, которые везде приводятся. Но сделать уникальным текст.
( Указать что,
- Картинки собраны из открытых источников.
- Мы осуществляем поиск картинок с крупных фото хостингом, соотвественно авторские права не нарушаем.
- В случае если вы хотите пожаловаться по авторским правам, то
обращайтесь через форму Жалоба и мы незамедлительно примем меры
(Политика защиты авторских прав)
- Картинки представлены как есть, то есть в том качестве и размере как были найдены в источниках.
- На картинки дается ссылка на исходный сайт, где взята картинка.
- Можно добавить инфу про Политику безопасности)
Вот таких надо 20 уникальных вариантов комплектов. Уникальности достаточно 40%.
Хотелось бы чтобы был творческий подход, тексты пишутся для чтения пользователям в первую очередь, а не роботам поисковиков.
Цена проекта указана за все 20 наборов.
Выбранный исполнитель
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