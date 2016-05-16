Написать несколько статей на сайт

Задача

Написать 3 статьи на сайт по грузоперевозкам.

Основное требование - статьи должны быть грамотно написаны с юридической точки зрения, поэтому очень важно, чтобы человек, который будет писать статьи, был в курсе данной тематики.

Алгоритм следующий.

Я отправляю вам темы статей, к примеру "Особенности таможенного оформления контейнерных грузов". Вы пишите статью объемом 3-4к знаков, я ее проверяю.

Сразу скажу, предоплату делать не буду. Пишете качественную статью, оплачиваю. Вода, копипаст, рерайт низкокачественный мне не нужен.

Жду предложений! Обязательно понимание темы!!! Или умение разобраться и вникнуть в тему!