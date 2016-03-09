Написать и исправить тексты

надо написать 3 небольших ярких текста - для 1 лендинга . ( прототип лендинга в приложении ) + исправить все смысловые и граматические ошибки в прототипе. Тексты нужны для СЕО продвижения лендинга в том числе.

товар - Сенсационная керамическая щетка для выпрямления волос DAFNI

идеи текста можно взять тут - http://store.atmocfera.com/dafni-ceramic-straightening-brush.html

и на основном сайте производителя - http://www.dafnihair.com ( правда тут на разных языках - но можно перевести через переводчик- если так не понятно) там сайты в разных странах - отдного и того же продукта.

Регион продажи будет - Беларусь.

Жду ваших предложений .

желательно чтобы сделал тексты испонитель - который проникся этим продуктом !