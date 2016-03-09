Написать и исправить тексты

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Завершен9 заявок260 просмотров

надо написать 3 небольших ярких текста - для 1 лендинга . ( прототип лендинга в приложении ) + исправить все смысловые и граматические ошибки в прототипе. Тексты нужны для СЕО продвижения лендинга в том числе.

товар - Сенсационная керамическая щетка для выпрямления волос DAFNI 

идеи текста можно взять тут - http://store.atmocfera.com/dafni-ceramic-straightening-brush.html

и на основном сайте производителя - http://www.dafnihair.com  ( правда тут на разных языках - но можно перевести через переводчик- если так не понятно) там сайты в разных странах - отдного и того же продукта. 

Регион продажи будет - Беларусь.

Жду ваших предложений . 

желательно чтобы сделал тексты испонитель - который проникся этим продуктом !

9 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$21
1 день
спасибо , Светлана . все сделано быстро и качественно с творческим и коммерческим подходом !
Отличный заказчик, четкое ТЗ и быстрая оплата. Спасибо)

Заявки фрилансеров

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад