12000 руб за 7 дней. 288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник (в т.ч. и между собой). Разумный и логичный контент интернет-магазина - статьи, описание товаров, категорий. Грамотно, без ошибок. Темы: текстиль (КПБ), фотограф. Проверка ...
Написать и исправить тексты
надо написать 3 небольших ярких текста - для 1 лендинга . ( прототип лендинга в приложении ) + исправить все смысловые и граматические ошибки в прототипе. Тексты нужны для СЕО продвижения лендинга в том числе.
товар - Сенсационная керамическая щетка для выпрямления волос DAFNI
идеи текста можно взять тут - http://store.atmocfera.com/dafni-ceramic-straightening-brush.html
и на основном сайте производителя - http://www.dafnihair.com ( правда тут на разных языках - но можно перевести через переводчик- если так не понятно) там сайты в разных странах - отдного и того же продукта.
Регион продажи будет - Беларусь.
Жду ваших предложений .
желательно чтобы сделал тексты испонитель - который проникся этим продуктом !
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