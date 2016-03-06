Требуется написать тексты для сайта визитки

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Закрыт11 заявок144 просмотра

Добрый день!

Ищу копирайтера для написания текстов для сайта визитки на 6 страниц.  Все детали в переписке 

Присылайте свои предложения, с примерами работ ценами и отзывами

9 лет назад
andriykm
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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