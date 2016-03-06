Тексты для сайта и рассылки

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Мне нужно создать новую статью на сайт и также продающий текст для рассылки, размер в районе 300-500 слов.  Тематика: виртуальная реальность. Пишите сразу ваши расценки и буду весьма признателен если приложите к заявке примеры ваших

работ на тематику IT и мобильных приложений.

9 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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