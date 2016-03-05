Написание текстов для сайта строительной тематики

Для 1-го автомобильного портала нужно описать разделы с объемом 1000 символов +-. Пример такого текста и раздела http://perm.avtotochki.ru/catalog/avtoservisy/pt1c2212682328745/ (этот текст в самом низу, по качеству он на 3, вам нужно лучше, более человеческим языком). ...