Нужен копирайтер для написания статей

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ищу копирайтера для написания статей в блог. Статьи будут с ключевыми запросами. Ключевые запросы

будут предоставляться к каждой статье.

Размер статей 3000-4000 символов без пробелов. Работы много, так что если сработаемся то буду постоянно что то подкидывать.

В ответах на предложение обязательно указываете стоимость за 1000 символов.

Ответы без указанной стоимость рассматриваться не будут!