Написать текст для e-mail рассылки

Здравствуйте!

Требуется написать текст для е-майл рассылки по представителям ресторанного бизнеса с предложением добавиться в приложение Ezzcat. Вот ссылка на описание приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezzcat&hl=ru

Приложение также доступно и для владельцев Apple техники. За всеми остальными подробностями в ЛС.

Заранее спасибо!