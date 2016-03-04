Написать текст для e-mail рассылки

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Закрыт7 заявок187 просмотров

Здравствуйте!

Требуется написать текст для е-майл рассылки по представителям ресторанного бизнеса с предложением добавиться в приложение Ezzcat. Вот ссылка на описание приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezzcat&hl=ru

Приложение также доступно и для владельцев Apple техники. За всеми остальными подробностями в ЛС.

Заранее спасибо!

9 лет назад
qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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