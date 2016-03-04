Всем привет. Требуется несколько человек для написания коротких и не очень текстов для наполнения сайта. Оплата - от 30 руб/1000. Все подробности в личку.
Написать текст для e-mail рассылки
Здравствуйте!
Требуется написать текст для е-майл рассылки по представителям ресторанного бизнеса с предложением добавиться в приложение Ezzcat. Вот ссылка на описание приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezzcat&hl=ru
Приложение также доступно и для владельцев Apple техники. За всеми остальными подробностями в ЛС.
Заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
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