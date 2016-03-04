Всем привет. Требуется несколько человек для написания коротких и не очень текстов для наполнения сайта. Оплата - от 30 руб/1000. Все подробности в личку.
Продающий текст для landing page
Нужно составить продающий текст для лендинг пейдж.
тематика: женские тренинги.
присылайте ваши предложения
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