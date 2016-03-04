Написать статьи по ключевым словам

У меня вот есть список слов ключевых http://notepad.cc/proubbika21. нужно согласно моему тз (скину в личку) сгруппировать их и написать статьи для блога. по всем вопросам тоже в личку. Если будет все ОК, будем работать на постоянку. нужно прокачать блог статьями. ядро есть.