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Закрыт7 заявок191 просмотр

Написать текст для страницы http://hotel-central.com.ua/ru/news/index.html

1. Поздравление с Днем влюбленных

2. Поздравление с праздником 8 марта

Объем 1000 збп на 2 текста . Оплата 1$ / 1000 збп.

Так же подобрать 2 соответствующих картинки размером 210х210 либо 500х286 пикселей

Так же при удачном завершении работы исполнителю будут даны еще 10 подобных заданий / страиц. 

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров