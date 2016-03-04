Необходимо написать продающий текст для сервиса моментальных фото отчетов ioff.kz 1) Продающий текст для фотографов (присоединение их к сервису) 2) Продающий текст для заведений (размещение их в каталоге сервиса) Данные ...
Написать текст для страницы
Написать текст для страницы http://hotel-central.com.ua/ru/news/index.html
1. Поздравление с Днем влюбленных
2. Поздравление с праздником 8 марта
Объем 1000 збп на 2 текста . Оплата 1$ / 1000 збп.
Так же подобрать 2 соответствующих картинки размером 210х210 либо 500х286 пикселей
Так же при удачном завершении работы исполнителю будут даны еще 10 подобных заданий / страиц.
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