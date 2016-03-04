Написание статей, копирайт, рерайт, СЕО данные

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок218 просмотров

Для сайта который занимается продажами специализированной рабочей техники нужно написать статьи, а именно:

1. СЕО данные - keywords,  descriptions, SEO тексты (не обязателен копирайт, можно рерайт)

2. Информационные статьи, типа новостей, направления по которым нужно будет писать будут предоставлены (от 1000 симв.)

Стоимость своих работ по каждому из пунктов присылать в предложение, так же если можно примеры готовых работ

Написание статей
9 лет назад
vodafon2008
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров