Написание статей, копирайт, рерайт, СЕО данные

Для сайта который занимается продажами специализированной рабочей техники нужно написать статьи, а именно:

1. СЕО данные - keywords, descriptions, SEO тексты (не обязателен копирайт, можно рерайт)

2. Информационные статьи, типа новостей, направления по которым нужно будет писать будут предоставлены (от 1000 симв.)

Стоимость своих работ по каждому из пунктов присылать в предложение, так же если можно примеры готовых работ