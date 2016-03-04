Нужно написать статьи для блога. Блог о планировании беременности, молодых мамах и малышах. Спасибо! Жду ваших предложений.
Написание статей, копирайт, рерайт, СЕО данные
Для сайта который занимается продажами специализированной рабочей техники нужно написать статьи, а именно:
1. СЕО данные - keywords, descriptions, SEO тексты (не обязателен копирайт, можно рерайт)
2. Информационные статьи, типа новостей, направления по которым нужно будет писать будут предоставлены (от 1000 симв.)
Стоимость своих работ по каждому из пунктов присылать в предложение, так же если можно примеры готовых работ
Заявки фрилансеров
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