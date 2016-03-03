Требуются копирайтеры (рерайтеры) для сайта о музыке и мероприятиях

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт200 заявок1392 просмотра

Написание (рерайтинг) уникальных статей для сайта на русском и английском языках, проверка на text.ru

Объем от 3 статей и более в неделю (2000-3000 знаков без пробелов)

Оплата 60 руб за 1000 знаков без пробелов, на английском 100 руб. Объем постоянный на год вперед, ограничен только вашим временем. В случае очень хороших текстов, не требующих коррекции, оплата 80/120 руб.

Подбор копирайтеров до 30 марта, пишите

Предпочтение копирайтерам, которые могут писать одновременно на двух языках.

Написание статей
9 лет назад
a-goncharov
Александр 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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