Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства. Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок! Указывайте реальные ...
Описания товара интернет-магазина
Для описания товара и разделов интернет-магазина нужен ответственный и опытный копирайтер.
Тематика электроинструменты и садовая техника.
Написание текстов по ТЗ с уникальностью от 97% по адвего.
Максимальная цена 12 грн/1000 знаков. Предложения с большей стоимостью рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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