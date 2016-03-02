Требуется исполнитель для написания статей

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Закрыт23 заявки877 просмотров

Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства. 

Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок! 

Указывайте реальные объемы, которые сможете выполнять ежедневно. Цена на первом этапе работы 20р за 1000.

Написание статей
9 лет назад
Anna_2014
Анна 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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