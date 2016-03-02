Требуется сделать рерайт простых новостных текстов из одного источника. Первоначальный заказ около 15-20 новостей, которые необходимо будет сделать в течение 2-3 дней. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Источник новостей дам. Темы простые, тексты пишутся легко. ...
Требуется исполнитель для написания статей
Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства.
Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок!
Указывайте реальные объемы, которые сможете выполнять ежедневно. Цена на первом этапе работы 20р за 1000.
Заявки фрилансеров
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