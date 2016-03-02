Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства.

Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок!

Указывайте реальные объемы, которые сможете выполнять ежедневно. Цена на первом этапе работы 20р за 1000.