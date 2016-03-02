Написание SEO-текста для сайтов различной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок254 просмотра

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов. Есть постоянная надобность в написании текста на сайты различной тематики. Я пишу ТЗ и по требованиям нужен текст на категории, товары, статьи, главная страница и т.д. Хочу найти копирайтера для постоянного сотрудничества.

Что важно :

- качественный и уникальный текст;

- низкий процент воды;

- соблюдение сроков:

· легкость;

· простота изложения;

· четкость мысли;

· убедительность;

· эффективность для cео-продвижения;

· продающая функция.

9 лет назад
SeO_fes
Шамиль 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Очень понравилось работать с Шамилем. Несмотря на объемное ТЗ, заказчик терпеливо предлагал поправить отдельные фрагменты текста. Все обязательства по оплате выполнены в полном объеме. Порадовало, что Шамиль готов идти на компромиссы, - ценное качество в наше время. Спасибо, Шамиль, за заказ! Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад