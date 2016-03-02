Написание SEO-текста для сайтов различной тематики

Очень понравилось работать с Шамилем. Несмотря на объемное ТЗ, заказчик терпеливо предлагал поправить отдельные фрагменты текста. Все обязательства по оплате выполнены в полном объеме. Порадовало, что Шамиль готов идти на компромиссы, - ценное качество в наше время. Спасибо, Шамиль, за заказ! Надеюсь на плодотворное сотрудничество.