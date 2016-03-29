10 статей по 3000 б/п по тематике Мода/Одежда/Обувь

Нужно сделать рерайт и разместить на женском форуме рецепты. Пример рецепта tema-play.ru/recipes/dess... Картинку нужно подобрать из интернета, но не ту же что в источнике. Для размещения, нужно зарегистрироваться на форуме и опубликовать рецепт. ...