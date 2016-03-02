Редактирование заголовки для контекстной рекламы

Необходимо отредактировать заголовки для контекстной рекламы. Вам будет дам excel файл, в котором объявления - это копия запроса. Это сделано для того, чтобы сохранить максимальную релевантность запроса и заголовка. Т.к. текст заголовка в Яндекс.Директе может составлять только 33 символа, большинство заголовков в моей рекламной кампании превышают это число. Редактирование заключается в том, чтобы все заголовки не превышали 33 символа и САМОЕ ГЛАВНОЕ - при редактировании нужно максимально сохранить релевантность с запросом. Т.е. мне не нужно, чтобы Вы придумывали мне продающие заголовки и т.д., мне нужно чтобы Вы быстро отредактировали уже существующие заголовки.

Работа объемная. В рекламной кампании больше 20 000 заголовков.

Срок выполнения: 14 дней

Оплата: 2 000 р.