Описание к детским фильмам и мультикам

Необходимо отредактировать заголовки для контекстной рекламы. Вам будет дам excel файл, в котором объявления - это копия запроса. Это сделано для того, чтобы сохранить максимальную релевантность запроса и заголовка. Т.к. текст заголовка в Яндекс.Директе может ...