Описание к детским фильмам и мультикам

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Закрыт5 заявок252 просмотра

Требуется сделать описания к детским фильмам и мультикам. 

1000 знаков -20 рублей. 

Одно описание не более 2 000 знаков. 

Пример: 

megogo.net/ru/view/4474-p...  , там где сюжет. 

По адвего 95-100%. 

Оплата только картой сбербанка или киви кошелек.  

*Веб мани и яндекс деньги не перевожу. 

Напишите сколько сможете сделать описания в неделю. 

9 лет назад
tulupowa89
Анастасия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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