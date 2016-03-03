Копирайт-рерайт статей и постов с надиктовки

Нужно делать перевод аудиозаметок в текстовый файл с рерайтом (стилизацией текста на знаки препинания и абзацы без изменения смысла) "на лету". Дается пакет аудиофайлов-заметок (доступ через гуглдрайв), который надо переводить очень оперативно в текст и отсылать. Работа не сложная, но требует досконально точной передачи смысла с аудиозаметки. Язык - русский. Если вы переводчик (носитель, или проф. переводчик рус-англ), может быть дополнительно перевод. Оплата Приват24.