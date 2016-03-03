Требуется автор для написания 10 статей по игре Tera online

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Закрыт3 заявки200 просмотров

Написать 10+ статей на информационный сайт игровой тематики.

Статьи по игре Tera online. От вас требуется знание игры и игрового процесса.

Объем каждой статьи +/- 6000 знаков без пробелов.

Оплата: 40 руб. - 1000 символов.

Для каждой статьи будет свое ТЗ.

Оплата (WMR/ЯндексДеньги)

Подробности при личном общение.

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Написание статей
9 лет назад
ficha
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров