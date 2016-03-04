Составить 2 продающих текста для сервиса "мгновенных фотоотчетов"

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Закрыт10 заявок138 просмотров

Необходимо написать продающий текст для сервиса моментальных фото отчетов ioff.kz

1) Продающий текст для фотографов (присоединение их к сервису) 

2) Продающий текст для заведений (размещение их в каталоге сервиса)

Данные текста будут размещаться на сайте в соответствующих разделах "Фотографам", "Для заведений"

9 лет назад
vasdida
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров