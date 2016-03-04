Необходимо написать текст (рерайт или копирайт) на тему "жалоба в центробанк на банк образец", для проекта e-zaim.ru.

Необходимо упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):

центробанк (9)

банк (10)

образец (9)

написать (2)

цб (4)

рф (5)

действия (10)

банка (10)

пожаловаться (2)

жалобу,жалоба (10)

Оптимальный размер текста СИМВОЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: 7900

В большую сторону допустимо отклонения на +500 символов

В меньшую сторону - текст должен быть не менее: 5300

Фразы, которые НЕЛЬЗЯ использовать в точном вхождении:

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Какие темы важно раскрыть в статье:

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ВАЖНО:

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1. Нужен автор, который разбирается в теме

2. В случае успешной работы готовы выдавать в работу 15-20 тыс.символов в день

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

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1. Разделяйте текст на абзацы (оптимально 2-3 предложения)

2. Добавляйте подзаголовки 1 на 4-5 абзацев

3. Добавляйте нумерованные и маркированные списки

4. В 1-м абзаце после заголовка:

* делаем его коротким 1-2 предложения

* показываем как много человек узнает из статьи, интригуем - цель, чтобы продолжил чтение

СДАЧА РАБОТЫ:

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Перед тем как сдавать текст:

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1. Проверить правильность вписанных ключей можно тут (там же удобно писать, т.к. слова подсвечиваются):

http://zapros.binet.pro/user.php?query=yes

* авторизуйтесь:

логин: copy1

пароль: uoLlK35ht0

* найдите в списке свое задание и проверьте текст перед сдачей

2. Проверить уникальность текста

к примеру тут: в https://www.etxt.ru/antiplagiat/

Порог уникальности: 95%

Размер шинглов - 6

Пример настроек программы Etxt антиплагиат:

https://www.dropbox.com/s/objvnj2xvd8jbo3/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi.gif?dl=0

https://www.dropbox.com/s/0mwnfm9s96j35pj/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi2.gif?dl=0

Бюджет 220 рублей.