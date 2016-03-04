Для сайта который занимается продажами специализированной рабочей техники нужно написать статьи, а именно: 1. СЕО данные - keywords, descriptions, SEO тексты (не обязателен копирайт, можно рерайт) 2. Информационные статьи, типа новостей, направления по ...
Необходимо написать текст (рерайт)
Необходимо написать текст (рерайт или копирайт) на тему "жалоба в центробанк на банк образец", для проекта e-zaim.ru.
Необходимо упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):
центробанк (9)
банк (10)
образец (9)
написать (2)
цб (4)
рф (5)
действия (10)
банка (10)
пожаловаться (2)
жалобу,жалоба (10)
Оптимальный размер текста СИМВОЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: 7900
В большую сторону допустимо отклонения на +500 символов
В меньшую сторону - текст должен быть не менее: 5300
Фразы, которые НЕЛЬЗЯ использовать в точном вхождении:
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Какие темы важно раскрыть в статье:
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ВАЖНО:
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1. Нужен автор, который разбирается в теме
2. В случае успешной работы готовы выдавать в работу 15-20 тыс.символов в день
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
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1. Разделяйте текст на абзацы (оптимально 2-3 предложения)
2. Добавляйте подзаголовки 1 на 4-5 абзацев
3. Добавляйте нумерованные и маркированные списки
4. В 1-м абзаце после заголовка:
* делаем его коротким 1-2 предложения
* показываем как много человек узнает из статьи, интригуем - цель, чтобы продолжил чтение
СДАЧА РАБОТЫ:
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Перед тем как сдавать текст:
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1. Проверить правильность вписанных ключей можно тут (там же удобно писать, т.к. слова подсвечиваются):
http://zapros.binet.pro/user.php?query=yes
* авторизуйтесь:
логин: copy1
пароль: uoLlK35ht0
* найдите в списке свое задание и проверьте текст перед сдачей
2. Проверить уникальность текста
к примеру тут: в https://www.etxt.ru/antiplagiat/
Порог уникальности: 95%
Размер шинглов - 6
Пример настроек программы Etxt антиплагиат:
https://www.dropbox.com/s/objvnj2xvd8jbo3/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mwnfm9s96j35pj/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi2.gif?dl=0
Бюджет 220 рублей.
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