Написание и размещение отзывов в кратчайшие сроки

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Закрыт10 заявок172 просмотра

Требуется написать и разместить отзывы об интернет магазине бытовой техники на тематических площадках типа отзовик, форумах, блогах и сайтах

9 лет назад
sfilatov
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров