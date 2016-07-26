Требуется консультация по созданию сайта-лендинга. Помочь составить "продающие тексты" или просто привлекающие. Бюджет не определен - определяется после согласования задачи. Возможно внести правки в структуру (оплачивается отдельно). Работа - на день ...
Текст на 3000 збп. Тема: Кабельные хомуты
Здравствуйте,
нужен текст на 3000 збп на тему "Кабельные хомуты, из виды". Разбираться в теме не требуется. Уникальность 100% по Адвего (глубокая проверка).
Вот ссылка на разновидности: http://www.owen.ru/catalog/meyertec_homuti_kabel_nie/kratkoe_opisanie#n2
Хорошо бы описать область применения каждого вида, так... для объема.
Срок сдачи: сегодня к полуночи.
Оплата на Вебмани.
Предоплата 70%. Прошу оставлять заявки только тех, у кого больше 10 отзывов (без отрицательных), последний в этом месяце. Жду Ваших предложений по оплате за 1000 збп.
Выбранный исполнитель
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