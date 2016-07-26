Текст на 3000 збп. Тема: Кабельные хомуты

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Завершен1 заявка154 просмотра

Здравствуйте,

нужен текст на 3000 збп на тему "Кабельные хомуты, из виды". Разбираться в теме не требуется. Уникальность 100% по Адвего (глубокая проверка).

Вот ссылка на разновидности: http://www.owen.ru/catalog/meyertec_homuti_kabel_nie/kratkoe_opisanie#n2

Хорошо бы описать область применения каждого вида, так... для объема.

Срок сдачи: сегодня к полуночи.

Оплата на Вебмани.

Предоплата 70%. Прошу оставлять заявки только тех, у кого больше 10 отзывов (без отрицательных), последний в этом месяце. Жду Ваших предложений по оплате за 1000 збп.

9 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$3
1 день
С Ириной сотрудничаю уже несколько лет, текст получила информативный, какой и требовался.
Позитивно. Деловито. Профессионально. Корректно. Мария отличный заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад