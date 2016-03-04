Консультация по созданию сайта-лендинга

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Закрыт9 заявок161 просмотр

Требуется консультация по созданию сайта-лендинга.

Помочь составить "продающие тексты" или просто привлекающие.

Бюджет не определен - определяется после согласования задачи.

Возможно внести правки в структуру (оплачивается отдельно).

Работа - на день или два.

Тема - здоровый образ жизни, йога.

9 лет назад
Sir_
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров