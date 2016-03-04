Требуется профессиональный копирайтер

Нужно написать 12 статей на тему финансовой граммотности.

Хорошо оптимизированный текст размером 1200-1500 слов каждая.

С вас сроки и цены.

P.S И важно сбрасывайте примеры, если писали на похожие тематики.

Главное, чтобы был хороший текст без воды. Если у вас еще и образование экономическое, то уверен это будет плюс для написания подобных статей.