Тексты на тему Ремонт квартир

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Закрыт27 заявок221 просмотр

10 СЕО текстов на тему - Ремонт квартир. Нужно будет грамотно вписать ключи согласно ТЗ. Тексты должны быть хорошо структурированы, включать подзаголовки, списки. Проверка по Адвего  - дефолтные настройки, уникальность 95%.

20 информ. текстов на ту же тему. Простые тексты. Несколько вхождений ключевых фраз. Проверка по Адвего  - дефолтные настройки, уникальность 95%.

9 лет назад
lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров