Написать 3 статьи согласно ТЗ

Здравствуйте, нужен текст на 3000 збп на тему "Кабельные хомуты, из виды". Разбираться в теме не требуется. Уникальность 100% по Адвего (глубокая проверка). Вот ссылка на разновидности: http://www.owen.ru/catalog/meyertec_homuti_kabel_nie/kratkoe_opisanie#n2 Хорошо бы описать ...