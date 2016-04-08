Написать 3 статьи согласно ТЗ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок209 просмотров

Написание текстов для сайта. Необходимо написать 3 текста согласно технического задания, общее количество символов 9K. Тексты должны быть качественными, грамотными и раскрывать тему. Адрес сайта  будет после назначения.

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Хорошие тексты, все понравилось. Рекомендую!
Как всегда - отменное сотрудничество! Спасибо!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад