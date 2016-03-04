Написать текст сайт доставки обедов ( кейтеринг )

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Закрыт14 заявок214 просмотров

Делаем сайт  доставка обедов , нужно написать текст  одностраничный лендинг , в шуточной форме .  Тз  и ключевые слова дадим. Бюджет предлагайте...

9 лет назад
freedom333
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$10
2 дня
ТОП-5
Копирайтинг

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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