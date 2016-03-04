У меня вот есть список слов ключевых http://notepad.cc/proubbika21. нужно согласно моему тз (скину в личку) сгруппировать их и написать статьи для блога. по всем вопросам тоже в личку. Если будет все ОК, будем работать на постоянку. ...
Написание текстов для сайтов.
Ищу копирайтеров для наполнения сайтов, указывайте темы в которых вы разбираетесь, возможность написания SEO текстов, составления привлекающих заголовков и прочее, предлагайте ваши условия сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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