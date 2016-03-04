Небольшие тексты для разделов сайта (тематика Авто)

Для 1-го автомобильного портала нужно описать разделы с объемом 1000 символов +-. Пример такого текста и раздела http://perm.avtotochki.ru/catalog/avtoservisy/pt1c2212682328745/ (этот текст в самом низу, по качеству он на 3, вам нужно лучше, более человеческим языком).

Никаких ключевых слов и прочих сео-параметров нет. Нужен просто читабельный текст без грамматических и стилистических ошибок.

Копирайтер должен хорошо разбираться в "авто".

Пишите цену за 1 раздел, сроки, оставляйте скайп. Также показывайте примеры работ на автотематику (в вашем порфтолио искать времени нет, давайте конкретные ссылки или статьи).

Ожидаю уложиться в 30-40 руб.

Список разделов:

Автосервисы

Кузовной ремонт

Антикоррозийная обработка

Диагностика ходовой

Замена масел

Звукоизоляция салона

Круглосуточный автосервис

Плановое ТО

Подбор эмали

Привод колеса

Покраска автомобилей

Проклейка салона

Развал, схождение

Ремонт автостекол

Ремонт автоэлектрики

Ремонт бамперов

Ремонт генераторов

Ремонт двигателя

Ремонт инжекторов

Ремонт карбюраторов

Ремонт кондиционеров

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт рулевого управления

Ремонт сцепления

Сварочные работы

Тонировка стекол

Установка автомузыки

Мойка

Установка автосигнализаций

Шиномонтаж и балансировка

Автосалоны

Магазины:

Подвеска, амортизация

Отопление, вентиляция

Кузов

Подвеска оси, система подвески

Подготовка топливной смеси

Рулевое управление

Ременный привод

Прицепное оборудование, комплектующие

Коробка передач

Кондиционер

Внутренняя отделка

Аккумуляторы

Автоэмали

Выхлопная система

Комплектующие

Колёса, шины, диски

Дополнительные удобства

Сигнализация

Система выпуска

Электрика

Шины

Фильтр

Система очистки окон

Система охлаждения

Система зажигания, накаливания

Система подачи топлива

Система сцепления, навесные части

Тормозная система

Топливная система

Автохимия

Двигатель

Автоаксессуары

Автосвет

Автозвук

Автомасла

Автоприцепы

Еще:

Автомойки

Автострахование

Автошколы

Автоюристы

Аренда авто

Грузоперевозки

Независимая экспертиза

Такси

Тюнинг

Автосуши

Эвакуаторы