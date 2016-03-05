Необходим копирайтер для написания текстов для сайта компании по строительству и внутренней отделке. Требования к копирайтеру: опыт работы в сфере ремонта и строительства, необходимые знания в этой области. Тексты должны быть для людей, чтобы было ...
Статья для сайта
Небольшая статья рассуждение ( 1500-2000 символов) на тему какая бортовая платформа от Газели лучше с алюминиевыми бортами или стальными ( что это такое приложу фотку. Справа алюминий , слева сталь).
Смысл в том, что стальные и алюминиевые хорошие у всех есть минусы и плюсы. ЕСЛИ Человек возит в кузове камни и железки
то лучше стальные, если берет платформу для себя и возит коробки или еще что то, что не сильно деформирует борта то алюминий
+ алюминий
нет ржавчине
современный вид
+стальных бортов
крепче, но ржавеют как я не знаю что ))
Продаются кстати борта 50 на 50. У каждого клиента свое мнение. Одним только сталь подавай , другим алюминий
Строго не судите. Первый раз на Вашем сервисе. (Сам ничего писать не умею, а куда обратиться не знаю ) Если что спрашивайте.
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