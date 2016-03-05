Статья для сайта

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Закрыт7 заявок141 просмотр

Небольшая статья рассуждение ( 1500-2000 символов) на тему какая бортовая платформа от Газели лучше с алюминиевыми бортами или стальными ( что это такое приложу фотку. Справа алюминий , слева сталь).

Смысл в том, что стальные и алюминиевые хорошие у всех есть минусы и плюсы.  ЕСЛИ Человек возит в кузове камни и железки 

то лучше стальные, если берет платформу для себя и возит коробки или еще что то, что не сильно деформирует борта то алюминий

+ алюминий 

нет ржавчине

современный вид

+стальных бортов 

крепче, но ржавеют как я не знаю что ))

Продаются кстати борта 50 на 50. У каждого клиента свое мнение. Одним только сталь подавай , другим алюминий

Строго не судите. Первый раз на Вашем сервисе. (Сам ничего писать не умею, а куда обратиться не знаю ) Если что спрашивайте.

9 лет назад
kadioss
Андрей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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