Статья для сайта

Небольшая статья рассуждение ( 1500-2000 символов) на тему какая бортовая платформа от Газели лучше с алюминиевыми бортами или стальными ( что это такое приложу фотку. Справа алюминий , слева сталь).

Смысл в том, что стальные и алюминиевые хорошие у всех есть минусы и плюсы. ЕСЛИ Человек возит в кузове камни и железки

то лучше стальные, если берет платформу для себя и возит коробки или еще что то, что не сильно деформирует борта то алюминий

+ алюминий

нет ржавчине

современный вид

+стальных бортов

крепче, но ржавеют как я не знаю что ))

Продаются кстати борта 50 на 50. У каждого клиента свое мнение. Одним только сталь подавай , другим алюминий

Строго не судите. Первый раз на Вашем сервисе. (Сам ничего писать не умею, а куда обратиться не знаю ) Если что спрашивайте.