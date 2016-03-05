Требуется рерайтер ля написания небольших статей

Всем привет, для сайта требуется наполнение контентом на тематику:

Арт - нестандартное творчество, веб арт

Интернет - статьи про уникальные ресурсы, новинки, немного IT

Лайфхак - желательно то чего нет на лайфхакере, необычное

Новости - в большинстве своем про интернет

Человек - философия, история, про всевозможные тематические движения

Эротика - легкая, никакой порнографии

Размер статей должен иметь вид небольшого поста, как в соц сетях, кол-во символов: 200-300

Заинтересовавшийся должен быть в курсе последних новостей из Web, наблюдательным, знать последние тенденции. Желательно быть знакомым с Telegram