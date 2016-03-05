Нужен копирайтер для записи текста с видео с последующей его редакцией.
Требуется рерайтер ля написания небольших статей
Всем привет, для сайта требуется наполнение контентом на тематику:
Арт - нестандартное творчество, веб арт
Интернет - статьи про уникальные ресурсы, новинки, немного IT
Лайфхак - желательно то чего нет на лайфхакере, необычное
Новости - в большинстве своем про интернет
Человек - философия, история, про всевозможные тематические движения
Эротика - легкая, никакой порнографии
Размер статей должен иметь вид небольшого поста, как в соц сетях, кол-во символов: 200-300
Заинтересовавшийся должен быть в курсе последних новостей из Web, наблюдательным, знать последние тенденции. Желательно быть знакомым с Telegram
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