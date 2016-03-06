Составить обзор литературы на две страницы

Нужно составить обзор литературы по теме "Медиезация образа сильной женщины. Репрезентация образа сильной женщины в телевизионных сериалах и его восприятие аудиторией".

Объем - две страницы, минимум - 10 источников

Краткая презентация исследовательской литературы на эту тему.

Лучший вариант поиска соответствующей литературы - в электронных базах научных статей. В частности, можно осуществить поиск и скачивание через доступные е-ресурсы (http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=124), особенно советую EBSCO. Также можете осуществлять поиск через google scholar (http://scholar.google.com/) и google books (http://books.google.com/)

Нужно, чтобы минимум 4 источника были на иностранном языке (русский, как иностранный, не считается).

Дедлайн - 12 марта.