orlenko_m

Мария Орленко orlenko_m

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaaalik
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Сделать расшифровку интервью на украинском языке (01.10.00)
Ответственный заказчик: четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за заказ! Всем рекомендую!
Робота була виконана добре і вчасно.
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