Приветствую специалистов! Необходимо наполнить сайт-визитку коротенькими броскими текстами. В архиве шаблон будущего сайта (дизайн в разработке,но структура останется).Сайт-визитка посвящена начинающей веб-студии "Insight".
Копирайтер для наполнения страниц сайта-визитки
Нужен опытный копирайтер для написания продающих текстов для сайта-визитки. Ориентировочная цена 40р за 1000 збп. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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