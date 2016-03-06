Копирайтер для наполнения страниц сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки206 просмотров

Нужен опытный копирайтер для написания продающих текстов для сайта-визитки. Ориентировочная цена 40р за 1000 збп. Жду ваших предложений.

9 лет назад
danvoron
Данил 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров