288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник.

$155
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  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок229 просмотров

12000 руб за 7 дней. 288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник (в т.ч. и между собой). Разумный и логичный контент интернет-магазина - статьи, описание товаров, категорий. Грамотно, без ошибок. Темы: текстиль (КПБ), фотограф. Проверка по адвего и text. Если кто-то готов выполнить дешевле, то пишите в заявках! Сроки тоже можно двигать. Оплата за результат. ТЗ на почту. Исполнение возможно двумя частями.

9 лет назад
comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
9 лет назад
$140
10 дней
Хорошая работа. Рекомендую!
Заказчик оплатил всё по договоренности. Пошёл на встречу, продлив окончательный срок сдачи. Всё отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
9 лет назад