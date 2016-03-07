Подготовка текста к "размножению" (тексты на украинском языке)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок192 просмотра

необхідно:

  • скласти 4 шаблони.
  • тематика: фінанси (кредити / депозити)
  • тексти надаю я
  • Обсяг тексту 2000-4000 символів
складність підготовки шаблону: з 1 тексту потрібно отримати 500 текстів з унікальністю 80% при шінглі 8-10

цікавить вартість робіт з підготовки шаблону (вартість вказати за 1000 символів тексту) і терміни реалізації.

P.S. Для прикладу, один з текстів: https://docs.google.com/document/d/125aBhHri0uIKxAhX8G2lZzIUUJYjUYY9Y4llmZM9lfM/edit#

дякую

9 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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